Минобороны показало удары Су-34 по объектам ВСУ

Минобороны России показало удары истребителей-бомбардировщиков Су-34 по объектам ВСУ

Минобороны России опубликовало видео, на котором показано, как истребители-бомбардировщики Су-34 наносят удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции. Кадры военное ведомство опубликовало в своем Telegram-канале в понедельник, 6 июня.

По словам летчика одного из Су-34, они выполняли боевой полет, целью которого являлось скопление вооружения и техники противника. «Цель была обнаружена и поражена высокоточным оружием», — заявил он.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса.

2 июля член Общественного совета при Минобороны России, полковник запаса Игорь Коротченко анонсировал скорый переход к третьему этапу спецоперации, в ходе которого должен быть установлен контроль над Николаевской, Одесской и Харьковской областями Украины.

