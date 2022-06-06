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Экс-председателя правления банка осудят за многомиллионную аферу с кредитами

В Казани экс-председателя правления банка осудят за аферу с кредитами на 890 млн рублей

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Казани экс-председателя правления банка осудят за злоупотребление полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Галиев.

По версии следствия, с сентября 2013 года по март 2017 года обвиняемая, выполняя управленческие функции в банке, выдала необеспеченные кредиты себе и 11 аффилированным фирмам. Ущерб от ее действий составил 890 миллионов рублей.

Вину женщина признала частично. Суд наложил арест на сумму более 992 миллионов рублей на имущество компании, бенефициаром которой является фигурантка.

Ранее Вахитовский районный суд Казани признал ее виновной в фальсификации финансовых документов и злоупотреблении полномочиями по другому делу.

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Елизавета Новикова
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