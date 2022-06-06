Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Министр финансов США попала под российские санкции

Министру финансов США Джанет Йеллен запретили въезд в Россию
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Saul Loeb / Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен попала под российские санкции, предусматривающие запрет на въезд. Соответствующий релиз опубликован на сайте МИД.

Всего в новом списке от министерства 61 человек. Помимо Йеллен, в нем присутствуют министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, глава Universal Pictures Питер Крамер, главы рейтинговых агентства Fitch и Moody’s Пол Тейлор и Роб Фаубер, руководитель инвесткомпании BlackRock Лоуренс Финк, глава биржи NASDAQ Адена Фридман и торговый представитель США Кэтрин Тай.

Ранее Йеллен сделала несколько громких заявлений о России и санкционной политике Соединенных Штатов в отношении нее. В частности, она сравнила вводимые ограничения с заморозкой активов захваченных нацистами стран и назвала главной целью Вашингтона помешать президенту России Владимиру Путину финансировать спецоперацию на Украине.

В свою очередь Путин назвал Йеллен порядочным человеком после того, как она признала ошибку властей США при восстановлении экономики после пандемии COVID-19.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Apple представила новое поколение MacBook Air
Брейк-данс в вагоне московского метро попал на видео
Вучич высказался о срыве визита Лаврова в Сербию
На Украине задумали призывать в армию с 16 лет
Кадыров назвал условие для окончания спецоперации на Украине
Британским наемникам предъявили обвинения в ДНР
Стало известно о проблемах с алкоголем у умершего в 46 лет бывшего игрока ЦСКА
Россияне резко расхотели покупать один тип жилья
Названы четыре простых правила быстрого засыпания
Иммунолог назвал группы риска заражения оспой обезьян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.