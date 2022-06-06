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Зеленский обсудил с Джонсоном гарантии безопасности

Зеленский обсудил с британским премьером Джонсоном гарантии безопасности для Украины

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном гарантии безопасности для республики. Об этом пишет РИА Новости.

Украинский лидер сообщил, что проинформировал Джонсона о ситуации на фронте.

«Получил подтверждение нового усиленного пакета оборонной поддержки. Затронули вопрос активизации работы над гарантиями безопасности», — отметил он.

Зеленский добавил, что также обсудил с Джонсоном способы избежать мирового продовольственного кризиса и разблокировку украинских портов.

В конце марта Украина объявила, что согласна закрепить за собой нейтральный статус и отказаться от размещения иностранных военных баз при условии получения гарантий безопасности, аналогичных пятой статье договора о НАТО. Заявление было сделано по итогам переговоров с российской делегацией, которые начались вскоре после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории республики.

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Алевтина Запольская
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