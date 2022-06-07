Художница из Башкортостана стала участницей Международного симпозиума в Турции

Художница Светлана Степанова стала участницей Международного симпозиума в Турции

Уроженка Башкортостана Светлана Степанова (Мухаметгареева) стала участницей I Международного симпозиума художников в Турции. Об этом сообщает агентство «Башинформ».

Мероприятие, организованное в рамках ежегодного международного фестиваля культуры и искусства, проходило в городе Кыркларели. Всего на него пригласили 11 художников из разных стран мира, в том числе из России, Пакистана, Болгарии, Украины, Кипра, Азербайджана, Турции.

Известно, что за время пребывания на фестивале все художники написали по две картины размером 60 на 80 сантиметров на свободную тему. Степанова создала полотна «Разнообразное начало» и «Сила сочетания». Отмечается, что россиянку и других творческих деятелей наградили благодарственными письмами.

В марте сообщалось, что в Татарстане открылась выставка живописи и графики художницы, писательницы и поэтессы Лады Аюдаг. Основную часть экспозиции составили женские портреты из циклов «Подиум времени» и «Двенадцать месяцев». Посетители также смогли ознакомиться с пейзажной и сказочной графикой.