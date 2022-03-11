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В Татарстане откроется выставка живописи и графики Лады Аюдаг

Выставка живописи «Весна» пройдет в пространстве Государственного Совета Республики
Лада Аюдаг

Лада Аюдаг. Фото: Министерство культуры Республики Татарстан

Выставка живописи и графики художницы, писательницы и поэтессы Лады Аюдаг, откроется в Татарстане 12 марта. Об этом сообщает местное агентство «Татар Информ».

По информации издания, мероприятие, которое пройдет в выставочном пространстве Государственного Совета Республики, получило название «Весна». Отмечается, что основную часть экспозиции составят женские портреты из циклов «Подиум времени» и «Двенадцать месяцев». Работы выполнены преимущественно в стиле романтического реализма.

Согласно материалу, центром выставки станет метровое полотно «Полет китов из океана». Посетители также смогут ознакомиться с пейзажной и сказочной графикой. «На выставке будет представлено более 40 картин. Самая моя любимая работа — "Март. Мона Вика", написанная в 1994 году», — заявила в интервью изданию Аюдаг.

В декабре прошлого года в Нижнем Новгороде состоялась выставка «Крылатые судьбы», посвященная жизни и работе известных конструктора Ростислава Алексеева и инженера Николая Зайцева. Известно, что экспозицию расположили в Техническом музее — филиале Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

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Майя Пономаренко
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