В Нижнем Новгороде открылась выставка «Крылатые судьбы»

В Техническом музее — филиале Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника — состоялось открытие выставки «Крылатые судьбы». От этом сообщается на сайте Правительства Нижегородской области.

Выставка посвящена жизни и работе известных конструктора Ростислава Алексеева и инженера Николая Зайцева. Отмечается, что идея создания экспозиции к 105-летию Алексеева и 100-летию Зайцева принадлежит основателю и директору Технического музея Вячеславу Хуртину.

В проект вошли предметы из фондов НГИАМЗ, Историко-патриотического центра НГТУ имени Р.Е. Алексеева и коллекции Вячеслава Хуртина. Более того, часть экспонатов для «Крылатых судеб» предоставили потомки героев выставки.

Так, в музее будут представлены 40 рисунков разных лет, выполненных Ростиславом Алексеевым. Среди них — не только наброски и эскизы его изобретений, но и бытовые сцены, пейзажи. Почетное место займет первая модель экраноплана, созданная конструктором для его выпускной дипломной работы, хранившаяся в фондах Нижегородского музея-заповедника.

Ранее в декабре в Башкирии открылась персональная выставка известного российского художника-карикатуриста Камиля Бузыкаева. Представленные на выставке работы посвящены различным событиям, которые прозошли в республике в 2021 году. Героями карикатур стали политики, медийные личности, а также деятели культуры и спорта.