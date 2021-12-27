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В Башкирии открылась выставка российского художника-карикатуриста

«Башинформ»: персональная выставка художника Камиля Бузыкаева открылась в Уфе

Фото: Валерий Шахов / Башинформ

Персональная выставка известного российского художника-карикатуриста Камиля Бузыкаева открылась в столице Республики Башкортостан 25 декабря. Как уточняет «Башинформ», выставка проходит на площадке универсального спортивного комплекса «Уфа-Арена».

Представленные на выставке работы посвящены различным событиям, которые прозошли в республике в 2021 году. Героями карикатур стали политики, медийные личности, а также деятели культуры и спорта. Автор работ указал, что желающие могут ознакомиться с карикатурами в дни хоккейных матчей «Салавата Юлаева». «Я очень рад, что человек, который пришёл на хоккей, в перерыве может посмотреть мои карикатуры», — признался Бузыкаев.

Отмечается, что выставка была организована при поддержке хоккейного клуба «Салават Юлаев» и арт-галереи «Облака».

Ранее сообщалось, что в Казани 24 декабря открылась бесплатная выставка цифровой живописи российского художника Алексея Андреева «Движение миров». Работы художника в жанре магического реализма представлены в Мультимедийном парке «Россия — моя история». Уточнялось, что в своем творчестве автор использует технологии виртуальной и дополненной реальности.

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Варвара Кошечкина
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