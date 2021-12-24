В Казани открылась бесплатная выставка цифровой живописи

В Казани 24 декабря открылась бесплатная выставка цифровой живописи российского художника Алексея Андреева «Движение миров». Об этом сообщает «Татар Информ».

Работы художника в жанре магического реализма будут представлены в Мультимедийном парке «Россия — моя история». В своем творчестве автор использует технологии виртуальной и дополненной реальности. Отмечается, что в экспозиции можно будет разглядеть нечто неожиданное, не вписывающееся в привычное представление мира, а также хорошо знакомые и узнаваемые образы.

Увидеть цифровые картины в дополненной реальности можно с помощью приложения Alchemy AR, которое нужно скачать на смартфон, а затем навести его камеру на изображение. Зрителя ждут герои, предметы и объекты, которые парят в пространстве, нарушая законы физики.

Выставка будет доступна к посещению до 9 января.

Ранее в декабре сообщалось, что в Оренбурге откроется выставка «Огонек. Жизнь как праздник», на которой будут представлены фотографии из журнала «Огонек». В экспозицию войдут работы советских фотографов, их привезут из Мультимедиа Арт Музея Москвы.