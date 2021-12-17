В Оренбурге откроется выставка советских фотографий из журнала «Огонек»

В музее изобразительных искусств Оренбургской области 22 декабря откроется выставка «Огонек. Жизнь как праздник», посвященная одноименному журналу. Об этом сообщает издание «Оренбуржье».

В экспозицию войдут работы советских фотографов, их привезут из Мультимедиа Арт Музея Москвы.

Как сообщили в областном министерстве культуры, для «Огонька» работали лучшие советские фотографы — Аркадий Шайхет, Евгений Лангман, Всеволод Тарасевич, Михаил Савин, Дмитрий Бальтерманц и многие другие.

Выставка продлится до 20 февраля.

Общественно-политический и литературно-художественный еженедельник «Огонек» выходил с 1899 по 1918 года, но это продолжилось и в советский период , с 1923 года. Тогда его тираж достигал нескольких миллионов экземпляров. В 2009 году его приобрел издательский дом Коммерсантъ, когда издание стало убыточным, а новые выпуски не выходили месяцами, чтобы возродить его в классическом формате. К 2012-ому издание добилось тиража в 100 тысяч экземпляров, однако к 2020-му он сократился почти вдвое, а журнал стал выходить счетверенными номерами. 21 декабря 2020 года было объявлено о прекращении публикации печатной версии.

Ранее сообщалось, что газеты СССР из разных годов, избежавшие переработки отходов, стали экспонатом тобольского Музея печати. Издания датированы 1930-ми, 1940-ми и 1950-ми годами. Они станут частью экспозиции музея после небольшой реставрации.