Избежавшие переработки отходов газеты из СССР стали экспонатом тобольского музея

Газеты из СССР разных годов, избежавшие переработки отходов, стали экспонатом тобольского Музея печати. Об этом рассказали в пресс-службе ООО «ТЭО», передает «Вслух.ру».

Издания датированы 1930-ми, 1940-ми и 1950-ми годами. Их обнаружили во время первичной сортировки сотрудники мусоросортировочного завода — газеты чудом уцелели в кузове мусоровоза. Откуда именно привезли газеты, выяснить не удалось, так как предприятие обслуживает сразу четыре муниципалитета: город Тобольск, а также Тобольский, Уватский и Вагайский районы.

Считалось, что в подшивке только газета «Известия» 1934 года. Но при более подробном изучении выяснилось, что она содержит также отдельные номера «Известий» за 1947 год, несколько экземпляров «Коммунистического просвещения» 1932 и 1935 годов, «За индустриализацию» 1932 года, «Комсомольской правды» 1947 года, «Правды» 1930, 1951 и 1958 годов.

Заведующая музеем Елена Швецова рассказала, что газеты — очень ценный подарок, который станет жемчужиной коллекции. Она отметила, что, несмотря на хорошую сохранность изданий, им все равно потребуется небольшая реставрация.

Ранее сообщалось, что на старинной водонапорной башне в Тобольске построят смотровую площадку. На первом этаже постройки создадут туристический информационный центр, где можно будет заказать экскурсии по городу, а на втором — кофейню. В башне также появится выставочное пространство, посвященное истории города.