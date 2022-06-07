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Определены крупные города России с самым дешевым жильем

«Этажи»: крупными городами России с самым дешевым жильем стали Челябинск и Волгоград

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Крупным городом России с самым дешевым жильем на вторичном рынке стал Челябинск. Такие данные назвали аналитики федеральной компании «Этажи» в своем исследовании, пишут «Известия».

Специалисты определили среднюю стоимость одного квадратного метра готового жилья в 100 крупнейших городах страны и выяснили, что в Челябинске она достигает минимальных значений — 65,2 тысячи рублей. «Челябинск традиционно отличает самая низкая средняя стоимость квадратного метра среди городов-миллионников и относительно сдержанная динамика ее роста», — пояснил ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов.

Вторую строчку занял Волгоград со средней стоимостью «квадрата» 84,3 тысячи рублей, а третью — Омск с 85,8 тысячи рублей за квадратный метр. В топ-10 также вошли Воронеж (87,7 тысячи рублей за «квадрат»), Пермь (90,7 тысячи рублей), Красноярск (97,2 тысячи рублей), Ростов-на-Дону (102,1 тысячи рублей), Самара (102,6 тысячи рублей), Уфа (103,3 тысячи рублей) и Екатеринбург (105 тысячи рублей).

Москва и Санкт-Петербург в список городов с самой дешевой недвижимостью не попали. Однако эти мегаполисы вошли в первую пятерку составленного ранее рейтинга регионов с самым недоступным жильем.

Нина Ташевская
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