Стало известно расписание второго уик-энда фестиваля «Дикая Мята»

Музыкальный фестиваль «Дикая Мята» анонсировал полное расписание второго уик-энда

Организаторы музыкального фестиваля «Дикая Мята» анонсировали полное расписание второго уик-энда. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Вторая часть крупнейшего фестиваля пройдет с 24 по 26 июня в поселке Бунырево Тульской области. «Дикая Мята. Violet» (именно так называется второй уик-энд мероприятия) будет посвящена таким музыкальным жанрам, как инди, альтернатива, техно, транс и хип-хоп. За несколько дней на четырех сценах состоится более 70 концертов разных артистов.

Участие во втором уик-энде примут такие исполнители, как Дельфин, Нейромонах Феофан, АИГЕЛ, IOWA, Сироткин, Oligarkh, Эрика Лундмоен. К ним присоединятся музыканты, которые появятся на этом фестивале впервые: Pyrokinesis, Kedr Livanskiy, Космонавтов нет, Федор Фомин, ЛАУД, Ермак!, Щенки и Nikita Zabelin.

«Как мне кажется, нам удалось собрать все яркое и интересное, что произошло в музыке в эти долгие пандемийные годы. Так что за три дня у зрителей есть возможность наверстать упущенное!» — сообщил продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

В рамках предстоящего мероприятия, которое пройдет в формате опен-эйр, было организовано строительство глэмпинга, а также модульных домов и типи. В этом году «Дикую Мяту» разделили на два уик-энда, первый из которых состоится с 17 по 19 июня. Билеты на первую часть мероприятия остались только у партнеров фестиваля, МТС Live и Тинькофф. Билеты на второй уик-энда под названием «Дикая Мята. Violet» пока доступны в свободной продаже на сайте.