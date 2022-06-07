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Верховный суд России назвал незаконными длительные допросы

Верховный суд России назвал длительные допросы основанием для возбуждения уголовного дела

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Длительные допросы граждан нарушают их права и могут стать основанием для возбуждения уголовного дела. Такой вывод содержится в проекте постановления пленума Верховного суда России, передает РИА Новости.

Российское законодательство регламентирует, что допрос не должен превышать восьми часов в день, с перерывом на часовой обед после четырех часов работы следователя с подозреваемым, обвиняемым или свидетелем. В случае, если у гражданина имеются проблемы со здоровьем, то время допроса следователь согласовывает с врачом.

Проект постановления пленума посвящен анализу правоприменения статьи 302 Уголовного кодекса (УК) РФ («Принуждение к даче показаний»). В документе названы незаконными такие действия, как шантаж и угрозы, оскорбления, наравне с продолжительностью и условиями проведения допроса, нарушающими требования закона, а также использование фальсифицированных доказательств для принуждения к даче показаний обвиняемого, свидетеля, эксперта и их близких.

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Любовь Ширижик
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