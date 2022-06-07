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Ле Пен заявила о положительном исходе для России после введения эмбарго ЕС

Ле Пен заявила, что после эмбарго ЕС Россия обогатится от продажи нефти другим странам

Фото: Yves Herman / Reuters

Нефтяное эмбарго со стороны Евросоюза (ЕС) на поставки российского черного золота является глупостью, так как Россия после его введения только обогатится от продажи нефтересурсов другим странам. О положительном исходе санкций для российской экономики рассказала бывший кандидат в президенты от партии «Национальное объединение» Франции Марин Ле Пен в эфире France Info.

«Это глупые санкции, которые вредят французам. Российская нефть, которую не купим мы, будет продана другим. И прекращение поставок российской нефти приведет к подорожанию цены на нефть. А Россия еще больше обогатится от продаж нефти другим странам... Так что Россия будет только рада», — заявила Ле Пен.

Ранее главный аналитик «Открытие Инвестиции» по нефтегазовому сектору Алексей Кокин оценил влияние жары на спрос на российский газ в Европе. По его словам, жаркое лето может повысить в европейских странах спрос на газ и привести к росту поставок из России, тем более что необходимо продолжать заполнение европейских подземных хранилищ газа (ПХГ).

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Дмитрий Сотак
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