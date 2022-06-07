Ле Пен заявила о положительном исходе для России после введения эмбарго ЕС

Ле Пен заявила, что после эмбарго ЕС Россия обогатится от продажи нефти другим странам

Нефтяное эмбарго со стороны Евросоюза (ЕС) на поставки российского черного золота является глупостью, так как Россия после его введения только обогатится от продажи нефтересурсов другим странам. О положительном исходе санкций для российской экономики рассказала бывший кандидат в президенты от партии «Национальное объединение» Франции Марин Ле Пен в эфире France Info.

«Это глупые санкции, которые вредят французам. Российская нефть, которую не купим мы, будет продана другим. И прекращение поставок российской нефти приведет к подорожанию цены на нефть. А Россия еще больше обогатится от продаж нефти другим странам... Так что Россия будет только рада», — заявила Ле Пен.

Ранее главный аналитик «Открытие Инвестиции» по нефтегазовому сектору Алексей Кокин оценил влияние жары на спрос на российский газ в Европе. По его словам, жаркое лето может повысить в европейских странах спрос на газ и привести к росту поставок из России, тем более что необходимо продолжать заполнение европейских подземных хранилищ газа (ПХГ).