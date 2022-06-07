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Российские IT-компании передумали развиваться за рубежом

Российские IT-компании столкнулись со сложностями при выходе на зарубежные рынки

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Российские компании из IT-сектора передумали развивать зарубежные направления деятельности из-за возросших по причине санкций издержек, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

По словам представителей компании «МойОфис», компания отказалась от экспансии на рынках стран Африки, поскольку из-за наложенных на Россию санкций сильно усложнились логистические и организационные процессы. Помимо этого, регион отличается нехваткой дата-центров, а некоторые страны присоединились к введенным в отношении России ограничениям.

Другие собеседники издания так же отмечают неопределенность из-за санкционного давления и сложность с поиском инвесторов для выхода на зарубежные рынки.

Среди других препятствий представители IT-индустрии называют волатильность курса рубля, что сильно влияет на ценообразование при заключении зарубежных контрактов. При этом возможность работать с иностранными клиентами, даже из страны Европы и США, сохраняется, отмечают предприниматели. Для этого нередко требуется предоставлять документы, подтверждающие, что компания и ее бенефициары не находятся в санкционных списках.

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Платон Щукин
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