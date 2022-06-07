Политолог призвал открыть второй фронт на Украине

Военный эксперт Евсеев призвал открыть второй фронт на юге Украины для ослабления ВСУ

Российским силам стоит открыть второй фронт на юге Украины, что позволит ослабить Вооруженные силы Украины (ВСУ). С таким призывом выступил военный эксперт, политолог, заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев, пишет Ura.ru.

По его словам, ВСУ могут начать наступление на Херсонскую область.

«Может быть одновременное наступление и там. И поскольку киевский режим бросил все силы на то, чтобы не дать окружить лисичанскую группировку, на перемалывание этих войск потребуется время. Как раз стоит начать наступление на юге Украины. Освободить Николаевскую область, взять под контроль территорию Одесской», — отметил он.

Взятие под контроль Одесской области, по мнению Евсеева, позволит остановить поставку оружия в этом направлении.

«У Украины останется только авиационный путь, но он накрывается российской противовоздушной обороной», — заключил политолог.

В конце марта Украина объявила, что согласна закрепить за собой нейтральный статус и отказаться от размещения иностранных военных баз при условии получения гарантий безопасности, аналогичных пятой статье договора о НАТО. Заявление было сделано по итогам переговоров с российской делегацией, которые начались вскоре после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории республики.