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Писатель Дмитрий Глуховский объявлен в розыск

МВД объявило в федеральный розыск писателя Дмитрия Глуховского

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Министерство внутренних дел России объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского. Об этом сообщает РИА Новости.

Из ведомственной базы следует, что на автора завели уголовное дело. О какой именно статье идет речь, не уточняется.

Дмитрий Глуховский известен как автор романа «Метро 2033» о Москве, пережившей ядерный взрыв. Первая версия романа из 13 глав была опубликована в интернете в 2003 году, каждая глава сопровождалась саундтреком. В 2005 году книга была издана в печатной версии. Роман снискал коммерческий успех, по его мотивам была создана видеоигра «Metro 2033» для Xbox 360 и PC. Среди других работ Глуховского — «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035» и «Будущее», «Текст» и «Сумерки».

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Марина Погосян
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