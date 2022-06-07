Писатель Дмитрий Глуховский объявлен в розыск

МВД объявило в федеральный розыск писателя Дмитрия Глуховского

Министерство внутренних дел России объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского. Об этом сообщает РИА Новости.

Из ведомственной базы следует, что на автора завели уголовное дело. О какой именно статье идет речь, не уточняется.

Дмитрий Глуховский известен как автор романа «Метро 2033» о Москве, пережившей ядерный взрыв. Первая версия романа из 13 глав была опубликована в интернете в 2003 году, каждая глава сопровождалась саундтреком. В 2005 году книга была издана в печатной версии. Роман снискал коммерческий успех, по его мотивам была создана видеоигра «Metro 2033» для Xbox 360 и PC. Среди других работ Глуховского — «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035» и «Будущее», «Текст» и «Сумерки».