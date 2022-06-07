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Доктор Мясников перечислил вызывающие проблемы со слухом лекарства

Врач Александр Мясников заявил, что прием аспирина может вызывать шум в ушах
Александр Мясников

Александр Мясников. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал о лекарствах, которые могут вызывать проблемы со слухом. Такие препараты он перечислил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

По словам доктора, к проблемам со слухом может приводить прием антибиотиков и мочегонных лекарств. «Это фуросемид, вообще быстрые мочегонные, и лекарства группы обмена гликозидов», — назвал он препараты с таким побочным действием.

Мясников добавил, что, помимо того, многие медикаменты могут вызывать шум в ушах. Одним из таких препаратов он назвал аспирин. «Вы принимали аспирин месяц, разжижая кровь, и [после этого у вас] возможен пожизненный шум в ушах», — предупредил врач. Вместе с тем он отметил, что список лекарств, способных провоцировать подобное состояние, достаточно обширен.

Ранее доктор Мясников также рассказал об опасности приема таблеток от давления. По словам врача, при наличии у человека атеросклероза такой препарат может привести к инсульту.

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Маргарита Щигарева
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