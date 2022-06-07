Хибла Герзмава споет в старинном особняке в Москве

Концерт Хиблы Герзмавы пройдет в старинном особняке в центре Москвы

Концерт всемирно известной оперной певицы Хиблы Герзмавы пройдет в старинном особняке в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте «Афиши».

Артистка, ранее выступавшая в лондонской Королевской опере Ковент-Гарден, в Метрополитен-опера Нью-Йорка, в Венской опере и миланском Ла-Скала, споет для московских зрителей на сцене Школы современной пьесы, которая располагается в здании на Неглинной улице.

Отмечается, что одной из особенностей мероприятия станет его камерность — по словам организаторов, гости смогут увидеть исполнительницу буквально на «расстоянии вытянутой руки».

Кроме того, в рамках концерта Герзмава впервые выступит вместе со своими лучшими учениками, которые исполнят ее любимые произведения.