Недовольный поездкой в такси россиянин избил водителя и попал на видео

В Екатеринбурге недовольный поездкой в такси мужчина обматерил и избил водителя

В Екатеринбурге недовольный поездкой в такси мужчина обматерил и избил водителя. Видео с места конфликта опубликовал портал E1.

На появившихся кадрах таксист вежливо просит россиянина покинуть машину. В ответ мужчина набрасывается на него с кулаками. Пассажир наносит удары по голове и лицу и при этом оскорбляет водителя.

Пострадавший позже пояснил, что во время поездки мужчина всячески критиковал его стиль вождения и пытался научить, как правильно действовать на дороге. По словам таксиста, в какой-то момент он не вытерпел и предложил мужчине добраться до места на другой машине. После этих слов пассажир на него напал, избил и затем скрылся.

После случившегося российский водитель обратился в больницу. Медики зафиксировали у него многочисленные гематомы головы. В полицию мужчина пока не обращался.

Ранее на Покровке в Москве водитель такси избил девушку и распылил ей в лицо перцовый газ. Пострадавшая обратилась в медучреждение. У нее обнаружили химический ожог верхних дыхательных путей первой степени, а также ушиб, кровоподтек мягких тканей шеи и рану уха.