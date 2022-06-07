Россиянин оставил чемодан с полутора миллионами рублей у подъезда и его украли

Полиция задержала мужчину за кражу чемодана с 1,5 млн рублей у подъезда в Красногорске

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже чемодана, в котором находилось полтора миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

По ее словам, житель Красногорска сообщил в дежурную часть о краже, совершенной у подъезда дома на Ильинском бульваре. Он оставил там чемодан с личными вещами и деньгами, а неизвестный его унес.

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и установили вора. Его поймали недалеко от места преступления. Им оказался 28-летний ранее судимый москвич. На допросе мужчина рассказал полиции, что увидел возле подъезда оставленный без присмотра чемодан и украл его. Он успел потратить часть денег.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, а его самого поместили под домашний арест.