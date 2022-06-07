Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин оставил чемодан с полутора миллионами рублей у подъезда и его украли

Полиция задержала мужчину за кражу чемодана с 1,5 млн рублей у подъезда в Красногорске

Фото: Shutterstock

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже чемодана, в котором находилось полтора миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

По ее словам, житель Красногорска сообщил в дежурную часть о краже, совершенной у подъезда дома на Ильинском бульваре. Он оставил там чемодан с личными вещами и деньгами, а неизвестный его унес.

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и установили вора. Его поймали недалеко от места преступления. Им оказался 28-летний ранее судимый москвич. На допросе мужчина рассказал полиции, что увидел возле подъезда оставленный без присмотра чемодан и украл его. Он успел потратить часть денег.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, а его самого поместили под домашний арест.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Народная милиция ЛНР выбила ВСУ из городской застройки Северодонецка
Приянка Чопра вышла в свет в платье российского бренда
Раскрыты действия российских провайдеров при отключении от точки обмена в Европе
В ЛНР сообщили об отбитом укрепленном пункте украинской армии
В Приднестровье заявили о возможной причастности Украины к диверсии с гранатами
Раскрыты подробности иска Дудя к Минюсту России
Росгвардия уничтожила беспилотники с операторами в Харьковской области
Врач назвал пять основных признаков начинающегося слабоумия
Известная сеть пиццерий заявила о смене владельца и названия
В России выявили 3259 случаев коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.