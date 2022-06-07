Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянка пыталась зарезать дочерей во время ссоры

В Краснодаре женщина поссорилась с дочерьми и напала на них с ножом, возбуждено дело

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Краснодаре местная 45-летняя жительница попала под следствие после нападения с ножом на дочерей 13 и 20 лет, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. По данным следствия, женщина с сожителем и дочерьми проживала в одной квартире жилого дома на улице Тепличной. Между матерью и детьми произошла ссора, во время которой женщина напала с ножом на дочерей и нанесла им множественные ранения. Она пыталась их зарезать, но девочки сумели выбраться из квартиры и позвать на помощь. Их госпитализировали, а мать задержали.

Ей проведут психолого-психиатрическую экспертизу с учетом ее поведения и обстоятельств нападения на дочерей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В России захотели предотвращать банкротства по-новому
В Италии изъяли четыре тонны кокаина
Певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Подмосковье
В центре Петербурга нашли накрытое одеялом тело
Дудь подал в суд на Минюст России
В России наметилась смена пищевого лидера
Еще одна пляжная страна сняла все ограничения на въезд россиян
Пожившая за границей россиянка рассказала об отсталых банках и парикмахерах
Житель Бурятии бросил гранату в суде и ранил полицейского
Раскрыты итоговые данные референдума по Конституции в Казахстане
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.