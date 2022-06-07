Центр госуслуг «Мои документы» открылся в 8 минутах от метро в Москве

Заммэра Москвы Ракова рассказала об открытии обновленного центра «Мои документы» в Марьино

Обновленный центр госуслуг «Мои документы» открылся в 8 минутах от метро «Марьино» в Москве. Так, МФЦ стал еще доступнее для жителей московского района Марьино. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Центр заработал в здании ТРЦ «Фэнтази парк», который находится в 700 метрах от метро на Люблинской улице.

Теперь жители района могут оформить все необходимые документы в пешей доступности от метро и рядом со всей инфраструктурой района Марьино. Новый центр стал просторнее, светлее и комфортнее. Современный интерьер полностью отражает концепцию столичных центров госуслуг «Мои документы» — здесь будет приятно находиться каждому, а помимо оформления государственных услуг жители смогут проверить здоровье и ознакомиться с выставочной экспозицией Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

В центре предусмотрены два более широких окна приема для маломобильных заявителей. Кроме того, там есть комната матери и ребенка и детская игровая зона. Также в МФЦ появился отдельный кабинет для регистрации брака в неторжественной обстановке.

Теперь больше посетителей могут бесплатно воспользоваться компьютерами — в офисе стало больше мест самообслуживания в зоне электронных услуг. Заявители также смогут проверить здоровье на современном диагностическом комплексе, сделать фото на документы, распечатать или снять копию с документов, оплатить госпошлины и даже перекусить в мини-кафе «Мой кофе».

Посетители центра, которые придут 7 июня, смогут поучаствовать в викторине и получить приз. Викторины проводятся на ресепшен. Для заявителей с детьми проведут творческий мастер-класс. Центр будет работать с 8 до 20 часов каждый день.

Анастасия Панина, заместитель директора по инфраструктуре и безопасности центров, отметила, что в мэрии стремятся, чтобы каждый новый центр соответствовал единому стандарту комфорта. «Мы создаем максимально полезное пространство с современными технологичными и дизайнерскими решениями. Кроме этого, для нас важно, чтобы жители могли, не меняя свои маршруты и планы, оформить все необходимые документы в современном офисе — именно поэтому многие центры переезжают в более удобные места», — рассказала она.

Всего с 2021 года в Москве открыли 11 центров госуслуг.