Министра окружающей среды Доминиканы застрелили на рабочем месте

Министра окружающей среды Доминиканы Меру застрелил на рабочем месте его друг

Министра окружающей среды Доминиканы Орландо Хорхе Меру в понедельник, 6 июня, застрелили на рабочем месте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Омеро Фигероа. Видео с его выступления опубликована в Twitter.

«Согласно располагаемой нами информацией, министр погиб рано утром в результате атаки в своем кабинете. Мигель Крус, который стрелял в министра, был его личным другом», — сказал он.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. В настоящее время выясняются мотивы произошедшего.

Фигероа от имени президента Доминиканы выразил глубокие соболезнования семье Орландо Хорхе Меру.

