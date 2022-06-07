Скандального блогера и его подельников осудят за вымогательства у россиян

В Югре блогера Талеха Насибова и его сообщников осудят за вымогательства у жителей Нягани

В Югре блогера Талеха Насибова и его сообщников, 29-летнего и 31-летнего жителей города Нягань, осудят за вымогательства, насилие, оскорбление в отношении представителя власти и угрозу убийством. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Ханты-Мансийскому автономному округу Денис Волощенко.

По версии следствия, фигурант и его подельники с мая по июнь прошлого года угрожали расправой директору одного из учреждений и его родственникам и требовали от потерпевшего 300 тысяч рублей в качестве возврата вымышленного долга. Во время одной из встреч для устрашения сообщники не менее 10 раз ударили жертву ногами.

В декабре 2019 года скандальный блогер требовал 180 тысяч рублей у сотрудницы администрации города, угрожая распространить о ней ложную информацию и разрушить ее деловую репутацию. Подобным образом в ноябре 2020 года он вымогал 200 тысяч рублей у предпринимательницы, в январе прошлого года — 109 тысяч рублей на оплату компьютера у директора одной из управляющих компаний, а в мае 2021 года вместе с 29-летним сообщником — 210 тысяч рублей у владельца охранного предприятия.

Помимо этого, в июне прошлого года в 4-м микрорайоне Нягани во время выездного совещания по вопросам формирования комфортной городской среды с участием местных жителей Насибов оскорбил представителя администрации и пригрозил ему применением насилия. В мае того же года он вместе с сообщником нанес не менее 15 ударов руками, ногами и резиновой палкой местному жителю за то, что тот якобы непристойно смотрел на знакомую фигуранта.

Кроме того, 30 июня прошлого года блогер и сообщники решили организовать провокацию в отношении сотрудников силовых структур, после чего разместили перед входом в здание администрации сгоревший автомобиль, принадлежавший одному из правоохранителей. После того, как на место прибыли полицейские, один из нарушителей стал мешать им эвакуировать авто, а второй снимал происходящее из укрытия. Когда обвиняемых задержали, они оказали сопротивление и применили насилие в отношении полицейского.

13 октября 2021 года 31-летний подельник, находясь в изоляторе временного содержания, отказался пройти в камеру и ударил сотрудника полиции кулаком по лицу.

Обвиняемые вину не признали, однако следователи смогли собрать доказательства их причастности к преступлениям.