Помочь жителям и солдатам в ДНР и ЛНР стало гораздо проще

Запущен портал «Все для Победы» для сбора в поддержку воинских подразделений ЛНР И ДНР

В международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная запуску портала «Все для Победы» и открытию благотворительного фонда, в котором собирают средства в поддержку воинских подразделений Луганской и Донецкой народных республик.

Зрителям пресс-конференции показали наборы вещей, которые покупают благотворители, как эти наборы доставляют и вручают участникам воинских подразделений ДНР и ЛНР. В наборах для солдат можно найти одежду, обувь, рации, бронежилеты, спальники, медицинские товары, квадрокоптеры – все то, что может спасти жизни и здоровье военных.

Рок-певица, музыкант и актриса Юлия Чичерина, которая довольно много времени промела в горячих точках, общалась с бойцами и местными мирными жителями рассказала, что в первую очередь солдатам не хватает квадрокоптеров. Они теряются, ломаются, их сшибают, пояснила Чичерина.

«Солдатам также очень нужны бронежилеты, каски, медикаменты и многое другое. Чем больше мы помогаем, тем дальше бойцы продвигются, тем больше мы понимаем, как им нужна помощь», — отметил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

За сбор вещей, логистику, транспортировку, взаимодействие с таможней и вручение помощи солдатам и жителям ЛНР и ДНР отвечает президентское движение Народный фронт. Оно также подготовило портал «Все для Победы», с помощью которого теперь каждый, кто хочет помочь нашим солдатам на передовой, может легко это сделать. Пожертвование можно отправить через QR-код и многие другие платежные системы. Все сборы персонализированы. Их собирают военкоры и известные личности, а затем публично поставляют на передовую, чтобы благотворители могли убедиться в том, что помощь дошла до цели.

При этом можно поддерживать не только бойцов, но и помогать гуманитарной миссии. На сайте можно выбрать продуктовый, медицинский, детский набор или комплект с бытовыми принадлежностями. Каждый набор будет доставлен на уже освобожденные территории нуждающимся, отметил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта

«Любая ваша помощь сегодня очень нужна ребятам на передовой, которые сегодня умирают за право быть русскими, борются за нашу общую свободу. Если есть возможность, давайте их поддерживать. Они точно победят, но с нашей помощью они сделают это быстрее и с меньшими потерями», — обратился к россиянам Михаил Кузнецов.

