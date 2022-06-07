Житель Бурятии бросил гранату в суде и ранил полицейского

В Бурятии мужчина бросил игровую гранату в суде, она взорвалась в руках полицейского

В здании Тункинского мирового суда житель Бурятии бросил гранату, ее перехватил сотрудник полиции. Об этом сообщает администрация Тункинского района в своем официальном Telegram-канале.

Полицейский заслонил собой находившихся рядом женщин и держал гранату в руках до момента взрыва. Отмечается, что она оказалась «игровой», для страйкбола. В результате страж порядка получил осколочные ранения рук.

Тем временем нарушитель достал нож, с которым, по сообщению администрации, собирался накинуться на мирового судью, однако второй сотрудник полиции проявил бдительность, сгруппировался, перехватил руку злоумышленника и оперативно его скрутил. После этого мужчину доставили в отдел.

Сейчас здание суда оцеплено дежурными нарядами полиции и силовых структур. Подробности произошедшего выясняются. Глава района Чингис Маншеев выразил благодарность правоохранителям за высокий профессионализм.