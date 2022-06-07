Психолог посоветовала отказаться от спорта перед экзаменом

Психолог Салпагарова посоветовала не заниматься спортом и больше отдыхать перед экзаменом

Самое главное перед экзаменом не перенапрягаться и больше отдыхать. Поэтому перед тестами нельзя заниматься спортом, считает психолог Светлана Салпагарова. Об этом специалист сообщила в ходе разговора с «Лентой.ру».

«Непосредственно перед самим экзаменом не должно быть никакого спорта и вообще напряжения. Это не нужно. Перед экзаменом нужно быть в большей степени расслабленным», — посоветовала Салпагарова.

Необходимо отказаться от спорта для того, чтобы сберечь ресурсы, отметила психолог. Человеку необходимо аккумулировать внутренние силы перед экзаменом, чтобы непосредственно в момент сдачи теста ими можно было воспользоваться.

«Перед самим экзаменом не нужно давать себе жесткой нагрузки. Никакой — ни умственной, ни физической. Это самое большое заблуждение. Перед экзаменом должен быть отдых», — резюмировала специалист.

Ранее стало известно, что в Казани школьник попал в больницу после того, как попытался списать на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) с помощью микронаушника. Знакомый подростка должен был подсказывать ему через наушник правильные ответы на вопросы экзамена. Однако школьник не рассчитал силы, засунул устройство слишком глубоко в ухо и не смог вытащить.