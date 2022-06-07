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На Курилах пересчитали птенцов краснокнижного рыбного филина

В заповеднике на Южных Курилах пересчитали птенцов рыбного филина

фото: Павел Рожков / заповедник «Курильский»

Сотрудники государственного заповедника «Курильский», который располагается на южнокурильском острове Кунашир, пересчитали птенцов краснокнижного рыбного филина. Об этом во вторник, 7 июня, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе заповедника.

«В 2022 году на Кунашире во время мониторинговых работ удалось обнаружить семь пар рыбных филинов, которые вывели птенцов в трех гнездах обнаружилось по паре филинят», — рассказали специалисты.

По их словам, в большинстве случаев редкие птицы предпочитали выводить потомство в искусственных гнездовьях, сделанных из бочек. В природном дупле появился на свет только один птенец.

Всего в настоящее время на Кунашире, по оценкам экспертов, гнездятся порядка 30-35 пар рыбных филинов. При этом не все из них выводят птенцов каждый год. С 2016 года, когда в местном заповеднике начали проводить ежегодный мониторинг, орнитологи зафиксировали появление на свет более 50 филинят.

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Варвара Кошечкина
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