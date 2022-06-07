Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России наметилась смена пищевого лидера

На российском пищевом рынке наметилась смена лидера

Фото: Aloisio Mauricio / Globallookpress.com

На российском пищевом рынке наметилась смена лидера, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования Infoline Food&Drinks. Первое место по объему выручки может потерять филиал американской PepsiCo.

Одним из главных факторов ухудшения позиций PepsiCo, как пишет «Коммерсантъ», стал отказ от продажи на российском рынке напитков Pepsi, 7Up и Mirinda с одновременным намерением заменить их существующими и новыми локальными марками. Такое решение PepsiCo приняла на фоне российской спецоперации на Украине и нарастающих западных санкций.

Помимо газированных напитков компания выпускает в России молочную продукцию, чипсы и другие продукты питания. По итогам 2021 года ее выручка составила 252,4 миллиарда рублей, что на 16 процентов больше по сравнению с 2020-м.

Среди претендентов на часть доли PepsiCo и на лидерство на российском рынке специалисты выделяют два холдинга: «Эфко» и «Русагро». Первый производит соусы, растительные масла, а также растительные аналоги молочных и мясных продуктов, второй — мясо, сахар, масложировую продукцию.

Выручка «Эфко» в 2021 году выросла на 56 процентов, до 223 миллиардов рублей, «Русагро» — на 40 процентов, до 229,9 миллиарда рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В России захотели предотвращать банкротства по-новому
В Италии изъяли четыре тонны кокаина
Певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Подмосковье
В центре Петербурга нашли накрытое одеялом тело
Дудь подал в суд на Минюст России
В России наметилась смена пищевого лидера
Еще одна пляжная страна сняла все ограничения на въезд россиян
Пожившая за границей россиянка рассказала об отсталых банках и парикмахерах
Житель Бурятии бросил гранату в суде и ранил полицейского
Раскрыты итоговые данные референдума по Конституции в Казахстане
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.