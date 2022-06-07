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Россияне повально захотели провести летний отпуск в одном регионе страны

«Хоум кредит»: 58 процентов россиян проведут летний отпуск в поездках по стране

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российские туристы повально захотели отдохнуть летом в одном регионе страны: аналитики зафиксировали повышенный интерес к поездкам в Краснодарский край, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования банка «Хоум кредит».

Согласно полученным данным, более половины планирующих летний отпуск россиян (58 процентов) хотят провести его в путешествии по стране. Еще 34 процента опрошенных признались в желании уехать на дачу, 26 процентов мечтают отправиться к родственникам и друзьям. В зарубежные поездки готовы поехать лишь 13 процентов респондентов, а еще два процента россиян не смогли определиться с метом для отпуска.

Среди наиболее востребованных регионов страны для летнего отдыха — Краснодарский край и Крым: данные направления выбрали 33 и 23 процента россиян соответственно. Также популярностью пользуются Санкт-Петербург, куда планируют отправиться 18 процентов респондентов, регионы Северного Кавказа (17 процентов), Байкал (12 процентов) и Москва (11 процентов).

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В меньшей степени туристы хотят провести это лето на Алтае (10 процентов), Приволжье (девять процентов), городах Золотого Кольца (семь процентов), на Урале (шесть процентов) и в Калининградской области (пять процентов).

Наиболее популярными зарубежными направлениями признаны Турция (54 процента), Египет (22 процента) и Абхазия (15 процентов). В странах Европы мечтают отдохнуть 13 процентов, в Таиланде — девять процентов, в странах Средней Азии — шесть процентов, в Белоруссии — пять процентов, в Венесуэле и Израиле — по четыре процента, а в Индии — три процента.

Ранее специалисты сервиса бронирования жилья Tvil.ru раскрыли россиянам наиболее подешевевшие направления внутри страны для предстоящего летнего отпуска. Так, лидером рейтинга стало село Окуневка в Крыму, где стоимость проживания в гостиницах снизилась на 52 процента (1,1 тысячи рублей в сутки) по сравнению с 2021 годом.

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Валентина Процкова
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