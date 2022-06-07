Российские следователи обвинили командира ВСУ в обстреле жителей ДНР
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение командиру подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковнику Александру Плотникову за обстрел мирных жителей ДНР. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
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Фигуранту, в подчинении которого был второй самоходный артиллерийский дивизион войсковой части А-3283, вменяется преступление, предусмотренное статьей 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).
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По данным СКР, Плотников с 25 февраля по 10 марта 2022 года неоднократно отдавал приказы об обстреле жилых домов из самоходных артиллерийских орудий «Акация». В результате погиб ребенок, женщина получила контузию головного мозга. Повреждены и разрушены дома и объекты гражданской инфраструктуры. Ущерб оценивается в 24,8 миллиона рублей.
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Плотников полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Украины специальной операции. За три месяца российские войска заняли Херсонскую, часть Донецкой, Луганской и Запорожской областей.