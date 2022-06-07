Российские следователи обвинили командира ВСУ в обстреле жителей ДНР

СКР предъявил обвинение командиру подразделения ВСУ в обстреле мирных граждан ДНР

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение командиру подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковнику Александру Плотникову за обстрел мирных жителей ДНР. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

⠀

Фигуранту, в подчинении которого был второй самоходный артиллерийский дивизион войсковой части А-3283, вменяется преступление, предусмотренное статьей 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

⠀

По данным СКР, Плотников с 25 февраля по 10 марта 2022 года неоднократно отдавал приказы об обстреле жилых домов из самоходных артиллерийских орудий «Акация». В результате погиб ребенок, женщина получила контузию головного мозга. Повреждены и разрушены дома и объекты гражданской инфраструктуры. Ущерб оценивается в 24,8 миллиона рублей.

⠀

Плотников полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Украины специальной операции. За три месяца российские войска заняли Херсонскую, часть Донецкой, Луганской и Запорожской областей.