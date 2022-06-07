В России допустили снижение ставки по льготной ипотеке до семи процентов

Замглавы Минстроя Ломакин допустил снижение ставки по льготной ипотеке до семи процентов

Ставка по льготной ипотеке в России может опуститься до семи процентов годовых на фоне предстоящего решения Центробанка относительно ключевой ставки. Подобный сценарий допустил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин, пишет РБК.

«С учетом падения ключевой ставки у нас есть все предпосылки, чтобы прийти к этим цифрам. Ждем очередного заседания ЦБ», — заявил замглавы Минстроя. Необходимость снижения процентов по жилищным кредитам отмечают и участники рынка. По словам президента Национального объединения строителей Антона Глушкова, ипотека ни по ставке 12 процентов, ни по ставке 9 процентов не работает.

По оценкам НОСТРОЙ, с января по май 2022 года количество ипотечных сделок в новостройках упало на 78 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. Эксперты считают, что снижение ставки позволит сделать кредиты более доступными для населения, загрузить работой девелоперов и обеспечить бесперебойную работу стройкомплекса.

Глушков добавил, что сотрудничает с Минстроем по вопросам возможного снижения ставки. Однако важно, чтобы эта инициатива была обеспечена финансово и на нее были заложены деньги в бюджете, уточнил специалист.

Ранее правительство решило запустить в России новый вид ипотеки под пять процентов годовых. Речь идет о льготной программе, которая позволит предприятиям брать кредиты по сниженной ставке на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Вопрос внедрения поручили проработать Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития при участии глав некоторых регионов. О результатах ведомства должны доложить в кабмин до 9 июня.