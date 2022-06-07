Психологи назвали причины не брать пример с героинь «Секса в большом городе»

Психолог Лайшева заявила, что героини «Секса в большом городе» учат зависимости и тревоге

Гештальт-терапевт Екатерина Артеменко и клинический психолог и психотерапевт Галина Лайшева из сервиса «Ясно» назвали причины, по которым не следует брать пример с героинь популярного телесериала «Секс в большом городе». Их мнения приводит издание PeopleTalk.

По словам специалисток, поведение Кэрри Брэдшоу, главной героини сериала, может учить излишней покорности — она зависима от своего возлюбленного, Мистера Бига, которого называет мужчиной мечты. «Эмоциональная зависимость вытесняет на второй план личность Кэрри и заставляет ее определять себя и свое счастье прежде всего через отношения, а не через творчество, свободу или достижения, например», — предупредили эксперты. Кэрри, по их словам, не хватает независимости и четкого понимания собственных границ.

Шарлотта Йорк, продолжают психологи, страдает от тревоги. «Можно предположить, что для Шарлотты отчасти характерен тревожный тип привязанности: страшно, что партнер может уйти или быть недостаточно чутким. Ответом на эту тревогу в сериале становится Гарри — он буквально обволакивает Шарлотту любовью и поддержкой», — заявляют специалисты. Кроме того, из-за тревоги эта героиня постоянно ищет социального одобрения и подстраивается под других, и подавление истинных чувств приводит в ее случае к гинекологическим заболеваниям. «Линия развития Шарлотты в сериале — принятие несовершенства мира и возможность открыто и безопасно говорить о своих чувствах», — обращают внимание специалисты.

В свою очередь, независимая Миранда Хоббс боится признаться, что нуждается в ком-то другом, продолжают психологи. «У героини есть проблемы с эмпатией. Если она чувствует себя хуже другого, то начинает обесценивать и осуждать. Она не заботится о чужих эмоциях и сама не проявляет чувства публично. Когда ты рационален, то всегда поступаешь логично и правильно — это подчеркивает твое превосходство», — указали специалисты. При этом в глубине души, признали они, Миранда заботливая и эмоциональная и может быть хорошим другом.

Наконец, Саманта Джонс, по мнению специалистов, похожа на травматика, который не умеет относиться к себе бережно и действует так, будто лишена стыда, сомнений, страха. «Но здесь ей можно только посочувствовать: такое поведение характерно для людей, переживших травму, потерю или насилие в детстве», — констатируют эксперты. «Таким людям недостаточно простых эмоций — хочется больше, ярче, сильнее, больнее, и только тогда можно почувствовать себя живым. Если Кэрри можно посоветовать отрастить зубы, то Саманте стоит распаковать травму, вернуться к себе маленькой и посмотреть на себя с милосердием», — заключили собеседники издания.

Ранее эксперт по отношениям Трэйси Кокс назвала пять основных признаков, которые свидетельствуют о проблемах в интимной жизни пары. Специалист заявила, что большинство людей судят о качестве секса по регулярности сексуальных контактов, однако частота — лишь один из факторов, влияющих на удовлетворенность партнеров, и стоит обращать внимание и на другие признаки.