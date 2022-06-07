«Ведомости»: в России выросло число нелегальных таксистов из-за роста тарифов ОСАГО

В России в 2022 году выросло число нелегальных таксистов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные публичной автоматизированной информационной системы «Такси».

Отмечается, что количество официальных разрешений на работу такси в в стране в текущем году уменьшилось на 50 тысяч. Так, по данным на 1 июня в реестр было внесено менее 410 тысяч лицензий, каждая из которых выдается на один автомобиль. При этом в декабре 2021-го их было около 460 тысяч.

Сильнее всего в июне текущего года по сравнению с декабрем 2021-го уменьшилось число лицензий такси в Дагестане (на 77 процентов), Новосибирской области (на 55 процентов), Татарии (на 45 процентов), Тюменской области (на 35 процентов).

Руководитель центра компетенций «Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагеру назвал основной причиной ухода на нелегальное положение значительный рост тарифов ОСАГО для автомобилей такси.

Согласно данным Транспортной ассоциации Московской агломерации, цена полиса ОСАГО для юрлица, который осуществляет перевозки легковым такси, больше в 2,5 раза, чем для машины юрлица без лицензии такси. Швагерус заяивл, что для физлица ОСАГО обойдется в среднем в десять раз дешевле.

Ранее правительство России внесло в Государственную Думу законопроект об агрегаторах такси, который разработал Минтранс. В документе учтены все запросы отрасли, которые обсуждались в течение последних лет. По мысли авторов законопроекта, вводимые новые нормы значительно упростят работу для нескольких сотен тысяч самозанятых водителей такси. Законопроект впервые фиксирует роль агрегаторов такси в отрасли, в нем устанавливаются требования к водителям, и прописываются условия работы, в том числе, предусмотрена возможность аренды автомобилей такси.