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Крупная российская авиакомпания прекратила продажу билетов в ряд регионов страны

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в ряд авиагаваней юга России с 1 июля до 30 сентября

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Крупный российский перевозчик «Уральские авиалинии» прекратил продажу авиабилетов в ряд южных регионов страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе авиакомпании уточнили, что на фоне временного закрытия ряда авиагаваней юга и центральной части России «Уральские авиалинии» отменяют все рейсы в Краснодар, Симферополь, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону и Воронеж с 1 июля по 30 сентября 2022 года.

При этом указано, что пассажиры, ранее купившие билеты в указанные аэропорты с вылетами до 30 сентября, могут вернуть полную стоимость проездного документа или оформить обмен на другие открытые направления.

Ранее стало известно, что режим временного ограничения полетов в воздушные гавани южных и центральных регионов России продлили до 12 июня 03:45 по Москве. Среди закрытых авиагаваней — аэровокзалы Анапы, БелгородаБрянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, КурскаЛипецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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Валентина Процкова
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