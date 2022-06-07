Гендиректор перечислила достижения «ВКонтакте» за 10 лет

Гендиректор «ВКонтакте» Краснова рассказала о создании ключевых продуктов экосистемы VK

Гендиректор «ВКонтакте» Марина Краснова рассказала о своем участии в создании ключевых продуктов экосистемы VK. Соответствующий пост она разместила на личной странице в соцсети.

Автор публикации указала, что за время работы в организации прошла путь от менеджера продукта и руководителя небольшой команды до СЕО, и перечислила достижения компании за последние 10 лет.

Так, в 2013 году вместе с командой «Видео» соцсети «Одноклассники» была создана одна из самых технологичных видеоплатформ в России, в 2016-м — запущено первое мобильное стриминговое приложение OK Live и приложение OK Video на SmartTV, а в 2021-м — объединены все видеосервисы и технологии холдинга на платформе «VK Видео» и полностью перезапущен продукт.

В марте 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, компания за три месяца с нуля создала и запустила новый сервис коротких вертикальных видео «Клипы ВКонтакте» с уникальной AR-платформой и умной камерой, а впоследствии также добавила во «ВКонтакте» групповые видеозвонки. В результате получившаяся платформа видеоконференций стала единственной в мире, способной объединить в звонке неограниченное число участников.

«Горжусь, что присоединилась к соцсети три года назад и стала частью большой дружной команды. Нам удалось стать первооткрывателями в ряде технологических запусков и установить новые рекорды по коммерческим показателям и активности аудитории», — сообщила Краснова и добавила, что команда не собирается останавливаться на достигнутом.

Отмечается, что в 2021 году «ВКонтакте» стала лидирующей в России платформой по числу публикаций, в 2022-м — установила рекорд ежемесячной активной аудитории — она впервые превысила 100 миллионов человек по всему миру.