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В Европе отреагировали на резкое заявление Медведева об «ублюдках и выродках»

Глава МИД Италии назвал заявление Медведева угрозой в адрес тех, кто стремится к миру

Фото: Mauro Scrobogna / Globallookpress.com

Резкое заявление Медведева о врагах России является недвусмысленной угрозой тем, кто настойчиво стремится к миру на Украине. Так на заявление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева об «ублюдках и выродках», которые хотят смерти России, отреагировал глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Об этом сообщает агентство ANSA.

«Заявления Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России. Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру», — заявил министр страны в Европе.

Ранее Медведев опубликовал в личном Telegram-канале пост, в котором назвал причину резких высказываний в социальных сетях. «Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — подчеркнул политик.

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Дмитрий Сотак
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