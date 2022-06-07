Зеленский признал невозможность наступления из-за превосходства России в технике

Президент Зеленский заявил, что Украина уступает России в технике и не способна наступать

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев не может наступать из-за превосходства России в технике. Об этом он заявил в интервью FT.

«Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом», — сказал он.

В этой связи он обратился к странам Запада с призывом нарастить поставки оружия Киеву.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца войска РФ заняли Херсонскую, часть Донецкой, Луганской и Запорожской областей.