Черногория отключила российские телеканалы

Черногория отключила попавшие и не попавшие под санкции ЕС российские телеканалы

Власти Черногории отключили российские телеканалы в рамках шестого пакета санкций Евросоюза против Москвы, несмотря на то, что страна не входит в состав объединения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление посла России в Подгорице Владислава Масленникова.

Отмечается, что власти отключили даже не вошедшие в список санкций каналы. Масленников подчеркнул, что это было сделано без формального решения о присоединении к этому пакету со стороны черногорского правительства: его либо еще не приняли, либо об этом не говорят.

Дипломат подчеркнул, что в стране отключили и Первый канал, попавший под санкции, и канал «Победа», в отношении которого рестрикций не ввели.

Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, еще в 2016 году. Согласно документу, главными угрозами считают Sputnik и RT.