Турция поставила Финляндии и Швеции 10 условий по членству в НАТО

Yeni Şafak: Турция поставила 10 условий Швеции и Финляндии для вступления в НАТО

Власти Турции поставили Швеции и Финляндии десять условий, которые те должны выполнить ради членства в НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.

«Обеим странам было предложено поддержать Анкару в ее борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и их филиалами. Швеция и Финляндия, являющиеся сторонниками террористических организаций, должны установить необходимые правовые нормы и правовую инфраструктуру для борьбы с терроризмом», — подчеркивается в сообщении.

Другие условия также связаны с поимкой членов организаций, признанных в Турции террористическими. Например, Анкара предложила пресекать попытки открыть представительства РПК в Стокгольме и Хельсинки, а также запретить деятельность FETÖ (в том числе закрыть их веб-сайты).

Кроме того, турецкая сторона настаивает на заморозке активов и закрытии ассоциаций, связанных с терроризмом, депортации и экстрадиции предположительных членов экстремистских организаций, запрещенных в Турции, а также предлагает делиться разведданными с Турцией и снять ограничения оборонной промышленности против страны.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО на фоне военной спецоперации России на Украине. Анкара отказалась одобрить вступление стран в альянс, сославшись на то, что они поддерживают терроризм.