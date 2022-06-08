Названы сроки формирования цен на машины «АвтоВАЗа»

Автоэксперт Попов предположил, что цены на автомобили «АвтоВАЗа» сформируются через 2 года

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «Лентой.ру» назвал предполагаемые сроки формирования цен на машины «АвтоВАЗа» По его мнению, это произойдет через полтора-два года, когда завод выстроит новые логистические цепочки и наладит производство автомобилей.

«Мое глубокое убеждение, что любой экономический и производственный процесс не дает мгновенной реакции. После 100 дней дней глобальных, экономических и геополитических [потрясений] говорить о том, что прямо сейчас как оно изменится, не очень обоснованно», — высказался Попов.

Сейчас российский автопром находится в процессе «устаканивания». «Он займет приблизительно, по моему мнению, года полтора-два. То есть если бы мы с вами говорили через два года о том, что с стало с "АвтоВАЗом", то мы бы имели новую базу, мы имели бы понимание, как выстроились логистические цепочки, сработало ли импортозамещение или параллельный импорт или какие-то другие истории», — отметил эксперт.

На территории Российской Федерации существуют возможности по производству всей элементной базы, которая необходима для сборки машин «АвтоВАЗа».

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«В эпоху, так скажем, либерального притяжения к Европе мы слишком много доверялись тому, что нам то-се, пятое-десятое привезут. Часть запчастей нам действительно привезут, я не вижу в этом суровой сложности по отношению к логистике, есть много открытых дыр, через них будут сочиться и подшипники чешские немецкие, и все остальное. Часть запчастей придется налаживать у себя», — высказался автоэксперт.

Тем, кто собирался покупать автомобиль в ближайшее время, Попов порекомендовал повременить. «Нужно затаиться и посмотреть в течение полугода-года. После того, как выстроятся цепи, будем понимать, что с ценой. Наверное, отечественный автомобиль с учетом тех упрощений в конструкции, которые допустило правительство Российской Федерации, может оказаться чуть-чуть дешевле своих одноклассников европейского типа», — предположил он.

Думать о том, что отечественный автопром годен лишь на создание «Жигулей», не стоит, подчеркнул Попов. За время сотрудничества с европейскими коллегами российские специалисты смогли усвоить несколько важных принципов работы, которые помогут и дальше создавать хорошие по качеству автомобили. «Самое главное, что нам привнесли французы в работе на Волжском [автозаводе], — это менеджмент качества. Наша задача сейчас не растерять, не допустить в условиях вынужденного простоя производства из-за отсутствия комплектующих тяп-ляп сборки или упрощения в технологиях сборки, потому что менеджмент качества, который привнесли французы, как раз и превратил наши "Жигули" в добротный автомобиль "Рено"», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что после продолжительного простоя, связанного с дефицитом автокомпонентов, «АвтоВАЗ» возобновил производство модели Lada Granta.

До этого сообщалось, что новые Lada Granta будут выпускаться в упрощенном варианте — без подушки безопасности, АБС, тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и с пониженным экологическим классом. Однако в более дорогой комплектации седан получит электроподъемники и гидроусилитель руля. У обеих комплектаций рулевое колесо заменят на старое от Lada Kalina.

Официально о возобновлении производства не сообщалось, но на прошлой неделе пресс-служба «АвтоВАЗа» называла в качестве даты именно 8 июня. Сварка кузовов стартовала 3 июня, а линию окраски должны были заполнить 7 июня.

В перспективе «АвтоВАЗ» намерен выпускать упрощенные версии еще двух моделей — Vesta и Niva. Но чем они будут отличаться от оригиналов, пока неизвестно.