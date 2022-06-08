Работники завода на Урале устроили забастовку из-за задержек зарплат

Работники «Уральского компрессорного завода» устроили забастовку из-за задержек зарплат

Устроившие забастовку сотрудники «Уральского компрессорного завода» (УКЗ) объяснили свои действия долгами по зарплате, которая задерживается с октября прошлого года. В разговоре с Ura.ru они сообщили, что руководство перестало выходить с ними на связь.

Оператор станков одного из цехов объяснил, что в конце года зарплату выплачивали с задержкой по две-три недели. Мастера, технологи и начальники цехов не могли дождаться денег и по полтора месяца. При этом проблемы начались еще полтора года назад, но тогда перебои были незначительными, и работники относились к ним с пониманием.

«Но сейчас обратная связь отсутствует полностью, мы не знаем, что нам делать», — объяснил начальник одного из цехов. По его словам, у завода многочисленные долги перед поставщиками инструментов и запчастей, а с начала года еще и серьезно снизилось количество заказов.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что завод за апрель и май задолжал 13,3 миллиона рублей 316 работникам. Руководство предприятия обязали перевести средства.

«Уральский компрессорный завод» в Екатеринбурге был основан в 1933 году, это одно из старейших предприятий региона. Оно поставляет криогенную технику для большинства отраслей промышленности.