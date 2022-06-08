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Стало известно о снижении стоимости путевок в Крым

«Турдом»: стоимость недельного тура на двоих в Крыму начинается от 22 тысяч рублей

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Эксперты сообщили о снижении стоимости путевок в Крым — цены на отдых на полуострове снизились на 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом стало известно порталу «Турдом».

Так, стоимость недельного тура на двоих в оздоровительный комплекс «Маяк» в Феодосии с завтраками начинается от 22 тысяч рублей. Сообщается, что за 26 тысяч рублей можно забронировать поездку с размещением в трехзвездочной гостинице «Москва» в Алуште.

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При этом в Большой Ялте двухместное размещение в трехзвездочном отеле «1001 ночь» с завтраками и посещением спа-центра начинается от 70 тысяч рублей, а путевка в четырехзвездочный санаторий «Сосновая роща» в Ялте обойдется в 90 тысяч рублей.

По словам директора УК Happy Seasons Hotel Group Сергея Щеголева, в настоящее время туристы не едут в Крым не столько из-за высоких цен, сколько из-за того, что туда трудно добраться. С начала проведения российской спецоперации на Украине аэропорт Симферополя временно приостановил работу, а билеты на поезд быстро раскупают.

Ранее российским туристам предсказали рост спроса на автобусные туры в Крым в июле. При этом в Ассоциации туроператоров России отметили, что пока продажи идут не столь активно, хотя и лучше, чем в мае.

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Ксения Жарова
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