Челябинский подросток избил до смерти пьяную мать

В Челябинской области 16-летний подросток до смерти избил свою пьяную мать

Челябинский подросток избил до смерти мать — 16-летний школьник поссорился с женщиной, когда та пришла домой в пьяном состоянии. Об этом в среду, 8 июня, сообщает URA.ru.

По данным издания, инцидент произошел 4 июня, когда женщина вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. Она поссорилась с 16-летним сыном, тот нанес ей несколько ударов руками. Пострадавшая скончалась. Как позже выяснили эксперты, у нее случился разрыв селезенки. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Школьник задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и о предъявлении обвинения.

Погибшей было 35 лет, она вела асоциальный образ жизни, не работала. В семье есть также младший ребенок — девочка начального школьного возраста. Семья неполная, отца у детей нет.

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