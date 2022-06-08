Россияне охладели к биржевой торговле

Россияне начали массово закрывать ИИС и снижать остатки на брокерских счетах

Россияне в первом квартале 2022 года охладели к биржевой торговле и на этом фоне начали массово закрывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИН) и сокращать объемы средств на балансе брокерских счетов, говорится в подготовленном Центробанком «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг». Документ опубликован на сайте регулятора.

По данным ЦБ, доля активных клиентов брокеров снизилась до уровня 2019 года, а средний объем средств на брокерских счетах снизился с 409 до 290 тысяч рублей. При этом общее количество розничных клиентов, имеющих брокерские счета, выросло в январе-марте на 15 процентов, 23,2 миллиона.

Сократилась также совокупная стоимость активов на брокерских счетах россиян. По итогам первого квартала она равнялась 6,7 триллиона рублей, что на 19 процентов меньше результатов предыдущего квартала.

В сегменте доверительного управления активами средний размер портфеля сократился с 1,5 до 1,3 миллиона рублей. Доля клиентов с портфелями выше 100 тысяч рублей выросла с 52 до 56 процентов. На фоне отрицательной переоценки доходности портфелей россияне вывели больше средств, чем внесли.

Кроме того, рекордно низким оказался прирост новых ИИС. Их количество за первые три месяца года увеличилось всего на 5 процентов. Соотношение закрытых и новых ИИС составило 49 процентов против 21 процента кварталом ранее.

ИИС были внедрены на российском фондовом рынке в 2015 году с целью стимулирования биржевой торговли. На них можно зачислять только денежные средства, а совершать сделки может как сам клиент, так и управляющая компания по доверенности. ИИС предусматривают два типа налоговых льгот: освобождение от уплаты НДФЛ по приросту капитала и вычет в размере 13 процентов от внесенной на счет суммы.

В качестве главных причин негативных показателей на фондовом рынке ЦБ называет введенные в отношении России санкции, приостановку торгов на месяц в конце февраля, отрицательную переоценку портфелей многих инвесторов, повышенную волатильность на валютном рынке, а также ограничения на совершение отдельных операций, в том числе с иностранными ценными бумагами.