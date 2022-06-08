Авиакомпания «Россия» внедрила класс облуживания Комфорт

Авиакомпания «Россия» вводит класс обслуживания Комфорт на воздушных судах Superjet 100

Авиакомпания «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот») вводит класс обслуживания Комфорт на воздушных судах российского производства Superjet 100 для выполнения межрегиональных перевозок. Полеты начнутся с 10 июня, говорится в сообщении авиакомпании. На первом этапе предложение будет действительно на рейсах из Санкт-Петербурга.

Пятнадцать лайнеров Superjet 100 из парка перевозчика выделены для реализации нового продукта и уже готовы к эксплуатации. Это воздушные суда с одним классом обслуживания на 100 мест Эконом. Пассажиры класса Комфорт могут разместиться на первых трех рядах, расстояние между которыми составляет 34 дюйма. Также пассажирам класса Комфорт предоставляется приоритетная регистрация в аэропорту и прохождение послеполетных процедур, а также увеличенная норма провоза багажа.

Также пассажирам класса Комфорт доступно расширенное меню бортового питания. Приветственный напиток – вода и/или сок. В полетах продолжительностью более трех часов предлагаются вкусные и горячие блюда на выбор, соки нескольких видов и спиртные напитки, а также хлебобулочные изделия, закуска и десерт. На ближних рейсах до 2 часов – снек. Если время в полете составляет от 2 до 3 часов – сэндвич, а также сладкие газированные напитки.

Авиабилеты на рейсы «России» по новому тарифу возможно забронировать и купить на сайте «Аэрофлота», в мобильном приложении, по круглосуточным телефонам контакт-центра.

