В торговле полотенцами и постельным бельем нашли 36 миллионов нарушений

ЦРПТ выявил 36 миллионов нарушений при торговле продукцией легкой промышленности

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) при помощи аналитической системы «Честный знак» выявил около 36 миллионов нарушений при торговле полотенцами, постельным бельем, детскими куртками и другой продукцией предприятий легкой промышленности. Об этом рассказали «Ленте.ру» в ЦРПТ.

«Есть ряд признаков, по которым система понимает, что происходит попытка продажи или ввода в оборот нелегальной продукции. В таком случае система фиксирует отклонение и передает информацию об этом в контрольно-надзорные органы», — отметили в пресс-службе центра.

За первые пять месяцев 2022 года специалистами были найдены нарушения на общую сумму в 69,9 миллиарда рублей. Нарушителями признаны около 18 тысяч компаний. Информация о них передается в Роспотребнадзор и Федеральную налоговую службу (ФНС).

Большая часть нарушений связана с отклонениями документа соответствия от технического регламента. Продукция и ее характеристики не соответствуют разрешительной документации, либо у последней истек срок годности.

По подсчетам ЦРПТ, в случае привлечения нарушителей к ответственности и назначении им минимального предусмотренного законом наказания общая сумма штрафа составила бы 3,6 миллиарда рублей.