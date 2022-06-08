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В торговле полотенцами и постельным бельем нашли 36 миллионов нарушений

ЦРПТ выявил 36 миллионов нарушений при торговле продукцией легкой промышленности

Фото: Unsplash

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) при помощи аналитической системы «Честный знак» выявил около 36 миллионов нарушений при торговле полотенцами, постельным бельем, детскими куртками и другой продукцией предприятий легкой промышленности. Об этом рассказали «Ленте.ру» в ЦРПТ.

«Есть ряд признаков, по которым система понимает, что происходит попытка продажи или ввода в оборот нелегальной продукции. В таком случае система фиксирует отклонение и передает информацию об этом в контрольно-надзорные органы», — отметили в пресс-службе центра.

За первые пять месяцев 2022 года специалистами были найдены нарушения на общую сумму в 69,9 миллиарда рублей. Нарушителями признаны около 18 тысяч компаний. Информация о них передается в Роспотребнадзор и Федеральную налоговую службу (ФНС).

Большая часть нарушений связана с отклонениями документа соответствия от технического регламента. Продукция и ее характеристики не соответствуют разрешительной документации, либо у последней истек срок годности.

По подсчетам ЦРПТ, в случае привлечения нарушителей к ответственности и назначении им минимального предусмотренного законом наказания общая сумма штрафа составила бы 3,6 миллиарда рублей.

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Платон Щукин
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