Меркель объяснила отсутствие настойчивости в вопросе диалога ЕС с Россией

Экс-канцлер ФРГ Меркель объяснила, что не настояла на диалоге ЕС с Россией из-за отставки

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, что отсутствие настойчивости в вопросе диалога ЕС с Россией после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена связано с тем, что ее позиции в Европе оказались ослабленными. Ее интервью на телеканале Phoenix приводит РИА Новости.

«Я уже немного чувствовала, что с "Минском" дела плохи. И в итоге не было достигнуто единство в ЕС в этой связи. И я подумала: ну да, каждый знает, что ты скоро уйдешь. Несколькими годами раньше я бы настояла на этом», — сказала экс-канцлер ФРГ.

По словам Меркель, происходило разное, однако ряд мировых событий, в том числе выборы в ФРГ и Франции, ситуация в Афганистане и пандемия коронавируса, в ходе которой они два года не виделись с Путиным и не мели прямых разногласий, заслонили данную повестку для Берлина.

Ранее Меркель рассказала, когда впервые появились первые данные о подготовке спецоперации на Украине. По ее словам, первые сведения о спецоперации России на Украине появились осенью 2021 года. Политик добавила, что возможная эскалация на Украине обсуждалась в Европе в последние месяцы ее пребывания на посту канцлера Германии.